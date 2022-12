PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur France – Maroc – CDM 2022

Mon pronostic : 0-0, 1-0 ou 2-0 pour la France dans le temps réglementaire (2.10)

Méfiance pour l'équipe de France ! Si les Bleus partent très largement favoris ce soir, le Maroc est auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle, s'offrant les scalps de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal. S'appuyant sur une défense extrêmement solide et une attaque efficace, les Lions de l'Atlas ont mérité leur place dans le dernier carré. Les Français devront donc prendre cette rencontre avec le plus grand sérieux ! En difficulté contre l'Angleterre, ils sont parvenus à faire le dos rond et ont pu compter sur un énorme Lloris avant de l'emporter. Une belle performance qui permet aux joueurs de Didier Deschamps d'engranger une réelle confiance. Si je pense que les Bleus finiront par s'imposer à l'usure, je vois tout de même une rencontre serrée. Je miserais ainsi sur un succès 1-0 ou 2-0 pour la France, voire sur un 0-0 dans le temps réglementaire, laissant place à la prolongation.

