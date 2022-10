PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Francfort – Tottenham – Ligue des Champions

Mon pronostic : Francfort ne perd pas face à Tottenham et les deux équipes marquent (2.40)

Voilà une rencontre particulièrement équilibrée. Après un mois d’août très poussif, Francfort a repris du poil de la bête. Les Allemands restent sur trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues, s’imposant notamment face au leader de Bundesliga ce week-end, l’Union Berlin (2-0). Il faut dire que cette équipe est très séduisante et nous montre de belles choses sur le terrain. A l’inverse, Tottenham connait un coup de mou. Les Londoniens se sont inclinés à deux reprises lors de leurs trois dernières rencontres et viennent surtout de perdre sur la pelouse du grand rival, Arsenal (1-3). Beaucoup plus pragmatiques, les joueurs d’Antonio Conte souffrent souvent contre des adversaires offensifs. Si je les vois trouver le chemin des filets ce soir, je pense tout de même que Francfort ne s’inclinera pas à domicile.

