PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Lens - Rennes - Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lens et Rennes (3.60)

Le RC Lens est tombé de haut après sa défaite surprise à Brest (2-3 après avoir pourtant mené 2-0). Les Sang et Or doivent surtout se rassurer aujourd'hui alors qu'ils affrontent un adversaire direct aux place européennes, qui semble, de plus, meilleur sur le papier. Mais il ne faut pas oublier que le match a lieu à Bollaert, forteresse quasiment imprenable, où les Lensois ont fait des merveilles la saison passée. Surtout, malgré les départs de Fofana et Openda, Franck Haise peut toujours compter sur un effectif de qualité, qui va bientôt accueillir Elye Wahi. Le Stade Rennais n'a pas à se plaindre non plus dans ce domaine, avec notamment un secteur offensif impressionnant, qui a déjà fait parler sa qualité face à Metz dimanche dernier (5-1). Dans ce contexte, je vois un résultat nul ce soir entre les deux équipes.

