PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Lille – Monaco – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco ne perd pas à Lille et Ben Yedder ou Embolo buteur (2.10)

C’est une belle affiche entre deux équipes capables du meilleur comme du pire. Le LOSC risque d’être fortement pénalisé par les absences de José Fonte et Benjamin André. Les Lillois font, de plus, preuve d’une certaine irrégularité en Ligue 1 et ne parviennent pas à briller face aux meilleures écuries de l’élite. Monaco doit en profiter pour continuer sa marche en avant en championnat. Les joueurs de Philippe Clément sont toujours invaincus en déplacement, après cinq matches. Surtout, Wissam Ben Yedder a retrouvé son meilleur niveau. Et lorsque l’international français est dans cette forme, il peut être injouable pour les défenses adverses, tout en étant bien épaulé par Breel Embolo, qui s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. Je ne vois donc pas Monaco s’incliner ce soir, avec un but de l’un de ses deux attaquants.

