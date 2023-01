PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Lille – Reims – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Reims et moins de 3,5 buts dans le match (2.30)

C’est une rencontre difficile à aborder pour le LOSC. Les joueurs de Paulo Fonseca sont en grande forme depuis bientôt trois mois après avoir remporté cinq de leurs sept derniers matches de Ligue 1. Une série qui leur permet de tutoyer les places européennes. Les Dogues peuvent même se rapprocher du podium en cas de succès cet après-midi. En face, le Stade Reims est l’équipe qui aime jouer les trouble-fêtes ! Après avoir poussé Lens, le PSG et Lorient à concéder le nul, les Champenois ont solidement battu Rennes pour la reprise du championnat. Un succès qui prouve qu’ils peuvent se sublimer et embêter n’importe quel adversaire. Plus en difficulté à l’extérieur, je les vois tenir le coup en première période avant de craquer par la suite. Je miserais donc sur Lille qui gagne avec moins de 3,5 buts dans le match.

