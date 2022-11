PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Lille – Rennes – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (2.35)

C’est une rencontre que je trouve très intéressante. Rennes est en excellente forme depuis plus de deux mois, restant sur une série de quinze matches sans défaite ! Bruno Génésio doit toutefois se passer de Martin Terrier aujourd’hui. Une absence importante qui peut avoir ses conséquences. Mais, en face, Lille devra faire sans Ismaily, intraitable en défense. Et s’ils ont remporté leurs trois dernières rencontres à domicile, je pense que les Dogues seront fortement pénalisés. Car son adversaire garde de belles cartouches en attaque et pourrait ainsi lui jouer un mauvais tour cet après-midi. Je me couvrirais en misant sur le Stade Rennais qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent.

