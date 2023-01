PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Lille – Troyes – Coupe de France

Mon pronostic : Lille ne perd pas et les deux équipes marquent (2.05)

Cette seule affiche entre deux équipes de Ligue 1 promet un beau spectable ! Lille est une équipe qui pratique un très beau football mais qui ne parvient pas toujours à prendre le dessus sur ses adversaires. En Ligue 1, les Dogues sont en forme mais n'arrivent décidément pas à se rapprocher du top 5. Ils ont pourtant l'effectif pour faire beaucoup mieux cette saison, y compris un beau parcours en Coupe de France. Ça commence ce soir avec la réception de Troyes, qui est loin de réaliser un mauvais exercice. D'autant plus que l'ESTAC est une équipe qui marque énormément en déplacement, qu'importe l'adversaire ! Je vois donc une rencontre très serrée entre deux écuries offensives et me couvrirais en misant sur le LOSC qui ne perd pas dans le temps réglementaire, tout en concédant au moins un but.

Pariez sur Lille – Troyes ici !