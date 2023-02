PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Liverpool - Real Madrid - LdC

Mon pronostic : Liverpool ne perd pas et les deux équipes marquent (2.05)

Quelle affiche pour un huitième de finale de Ligue des Champions ! Ce Liverpool - Real Madrid, le remake de la finale de la saison dernière remportée par les Merengue 1-0 à Paris, s'annonce passionant ... et imprévisible. Liverpool vit une saison compliquée avec des résultats en dents de scie, loin de leurs standards habituels en Premier League. Huitièmes au classement, les hommes de Jürgen Klopp sont à six points des places européennes. Pourtant, avec deux victoires de suite face à Newcastle et Everton dans le derby de la Mersey, les Reds vont un peu mieux et peuvent aborder ce huitième de finale aller plus sereins. De plus, en Ligue des Champions, ils sont sortis de leur poule avec trois victoires en trois matchs face à l'Ajax, aux Rangers et Naples à Anfield.

De l'autre côté, le Real marche plutôt bien malgré quelques défaites à l'extérieur ces derniers temps face à Valladolid et Majorque. De plus, cette saison en Ligue des Champions, les Merengues ont perdu face à Leipzig et ont fait match nul au Shakthar Donetsk en poule. C'est pourquoi je vois Liverpool ne pas perdre ce soir avec au moins un but de chaque équipe dans le match.

