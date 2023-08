PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Man. City - Arsenal - Community Shield

Mon pronostic : Manchester City ne perd pas contre Arsenal et Haaland buteur (1.86)

Ce premier match de la saison en Angleterre nous promet d'être prolifique, d'autant plus qu'il y a un trophée à aller chercher au bout. Arsenal réalise un très bon recrutement et possède aujourd'hui un effectif large pour jouer sur tous les tableaux. Mais les Gunners ont décidément du mal à briller contre Manchester City. Et les Slyblues restent encore aujourd'hui la meilleure équipe du royaume, grâce à un entraîneur qui a toujours su se réinventer et qui ne cesse de progresser, quand bien même il semble déjà au sommet. Pep Guardiola peut, de plus, compter sur une attaque de feu et surtout un Erling Haaland prêt à battre tous les records. Le Norvégien sort d'un exercice stratosphérique sur le plan comptable et risque bien de faire encore plus mal aux défenses adverses. Si tout est possible sur un match, les Citizens ne devraient pas perdre dans le temps réglementaire et Haaland devrait évidemment y aller de son but.

Mon pari de folie : Manchester City gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 et Haaland buteur (5.50)

