PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Marseille – Lens – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Lens et les deux équipes marquent (2.05)

Le calendrier de l'Olympique de Marseille va de nouveau se corser dans les jours à venir. Les Phocéens sont donc dans l'obligation de s'imposer à domicile aujourd'hui pour rester au contact des premières places du championnat et surtout passer devant leur adversaire du soir. Mais l'OM va devoir hausser son niveau de jeu en championnat, alors que les joueurs d'Igor Tudor n'ont pris que quatre points sur douze possibles depuis un mois. Je pense tout de même qu'ils sont supérieurs aux Lensois sur le papier, même si les Sang et Or réalisent une année 2022 exceptionnelle ! Ils sont toutefois moins souverains en déplacement, comptant trois matches nuls et une défaite sur leur cinq dernières rencontres hors de leurs bases. Si je vois les deux équipes marquer, je pense que Marseille ne perdra pas sur sa pelouse.

