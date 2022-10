PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Marseille – Sporting – Ligue des Champions

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face au Sporting et les deux équipes marquent (2.20)

L’Olympique de Marseille est déjà dos au mur dans cette Ligue des Champions. La victoire est donc obligatoire aujourd’hui pour les joueurs d’Igor Tudor. Et toutes les statistiques semblent indiquer qu’une nouvelle défaite est à prévoir. Pourtant, je suis convaincu que les Phocéens ne perdront pas sur leur pelouse, même si la rencontre se jouera à huis-clos. Cette équipe joue vraiment un très beau football et possède de très bons éléments sur le plan offensif. C’est plutôt la défense qui m’inquiète, les départs de Saliba, Kamara et Peres n’ayant jamais été comblés. Le Sporting pourrait donc en profiter pour marquer au Vélodrome. Le club portugais est leader de ce groupe D avec 6 points pris en deux matches. Mais ils sont bien plus en difficulté en championnat et ne sont pas forcément impressionnants sur le terrain. Si beaucoup les voient s’incliner de nouveau, je miserais plutôt sur les Marseillais qui ne perdent pas et les deux équipes qui marquent.

Pariez sur Marseille – Sporting ici !