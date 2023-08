PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Metz - Marseille - Ligue 1

Mon pronostic : les deux équipes marquent et Mikautadze ou Aubameyang buteur (2.20)

L'élimination précoce de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions pourrait faire très mal, tant sur le plan physique que mental. Les Phocéens ont, en effet, dû jouer une séance de tirs au but, dépensant ainsi beaucoup d'énergie. La rencontre de ce soir risque donc d'être compliquée même si Metz est un adversaire largement abordable. Les Lorrains ont vécu un retour en Ligue 1 très difficile, avec un très lourd revers subi à Rennes (1-5). Ils auront ainsi à coeur d'offrir une belle performance à leur public face à un gros morceau de notre championnat. Si l'OM reste supérieur, je préfère ne pas me risquer sur un résultat. Je vois tout de même les deux équipes marquer avec un but de Mikautadze ou Aubameyang. Le premier a fini meilleur buteur de Ligue 2 avec 23 buts et peut réaliser de belles choses dans l'élite. Le second, quant à lui, a ouvert son compteur mardi dernier avec un très beau doublé et peut continuer sur sa lancée.

Pariez sur Metz - Marseille ici !