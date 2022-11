PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Monaco – Etoile Rouge – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco bat l’Etoile Rouge de Belgrade 1-0, 2-0 ou 3-0 (3.20)

C’est l’un des matches les plus importants de la première partie de saison monégasque. Et pour l’occasion, Philippe Clément peut aligner son onze type sur le terrain, bénéficiant notamment du retour de Mohamed Camara au milieu. Le technicien belge alignera également son duo d’attaque en forme : Wissam Ben Yedder et Breel Embolo. L’international français voudra d’ailleurs se racheter de son penalty manqué face à Angers dimanche dernier. Je suis donc confiant pour le club du Rocher. D’autant plus que l’Etoile Rouge de Belgrade ne m’impressionne pas vraiment. Certes, les Serbes sont enchaînent les bons résultats actuellement, mais il y a moins de talent dans l’effectif. Je vois ainsi les Monégasques gagner 1-0, 2-0 ou 3-0 à Louis II.

