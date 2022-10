PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Montpellier – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas à Montpellier et les deux équipes marquent (1.90)

Voilà un match qui ne me laisse pas indifférent. Tout juste arrivé sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc affronte une équipe dans laquelle il a brillé en tant que joueur. Il a d'ailleurs affirmé que ses troupes n'étaient pas encore tout à fait prêtes sur le plan physique et athlétique et qu'il leur faudrait encore du temps pour proposer une réelle adversité pendant 90 minutes. Mais Lyon se déplace aujourd'hui sur la pelouse d'un adversaire à l'agonie. En effet, Montpellier a perdu cinq de ses six dernières rencontres et vit une année 2022 cauchemardesque ! Des résultats qui ont poussé Olivier Dall'Oglio vers la sortie, Romain Pitau assurant l'intérim. Les Héraultais inscrivent beaucoup de buts mais en encaissent aussi énormément, ce qui risque d'être problématique face à un tel adversaire. Je vois donc Lyon ne pas perdre à La Mosson et les deux équipes marquer.

