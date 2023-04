PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Naples – Milan AC – Ligues des Champions

Mon pronostic : Naples se qualifie face au Milan AC (2.15)

Le Napoli va devoir tenter le tout pour le tout. Les joueurs de Luciano Spalletti doivent, en effet, rattraper leur retard d’un but concédé à San Siro la semaine dernière. Rien ne sera facile ce soir, car le technicien italien doit se passer de Kim Min-Jae et Franck Zambo-Anguissa, tous deux suspendus. Mais le vrai soulagement vient de la présence de Victor Osimhen, lui qui a tant manqué à ses coéquipiers lors du match aller. Le Milan AC va ainsi devoir surveiller ses arrières, alors qu’il n’a pas réussi à prendre le large en supériorité numérique, il y a six jours. Mais les Rossoneri peuvent compter sur un Mike Maignan stratosphérique, capable à lui seul d’obtenir la qualification. Au cours d’un duel âpre, je vois Naples obtenir son billtr pour le dernier carré de cette Ligue des Champions sans forcément que la décision se fasse à l’issue du temps réglementaire.

Pariez sur Naples – Milan AC ici !