PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Olympiakos – Nantes – Ligue Europa

Mon pronostic : l’Olympiakos ne perd pas face à Nantes et les deux équipes marquent (2.70)

Je trouve que les cotes de ce match sont étrangement déséquilibrées. Evidemment, l’Olympiakos n’a plus rien à jouer, étant d’ores et déjà éliminé de toutes compétitions européennes. Mais le club grec va mieux depuis un mois, sortant doucement la tête de l’eau. Surtout, les joueurs pourront compter sur un public qui répondra présent malgré la situation. En face, Nantes est assuré de disputer au pire la Conference League mais peut également espérer se qualifier pour la phase finale de cette Ligue Europa. Toutefois, une victoire ne suffira pas forcément aux Canaris, qui sont dépendants d’une contre-performance de Qarabag. Et les Nantais ne sont pas franchement plus rassurants sur le terrain. Si je les vois marquer, je pense que l’Olympiakos ne s’inclinera pas.

