PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Rennes – Dynamo Kiev – Ligue Europa

Mon pronostic : Rennes bat le Dynamo Kiev et Kalimuendo buteur (2.70)

Le Stade Rennais me plaît beaucoup en ce moment. Après un mois d’août poussif, les Bretons ont retrouvé du poil de la bête et remis du piment dans leurs rencontres. Ils restent, en effet, sur une série de sept matches sans défaites, avec 17 buts inscrits. Ils peuvent notamment compter sur un secteur offensif complet, composé de Terrier, Gouiri, Doku, Bourigeaud et Kalimuendo. Après deux très bonnes saisons à Lens, le joueur formé au PSG a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs le week-end dernier, à Strasbourg. Et je pense que le meilleur est à venir pour lui. En face, le Dynamo Kiev vit forcément une saison très difficile dans un contexte géopolitique plus que compliqué. Les Ukrainiens ont toutes les capacités pour réaliser un bon match mais risquent d’être un peu court contre un tel adversaire. Je vois Rennes s’imposer à domicile avec Kalimuendo buteur.

