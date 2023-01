PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Rennes – Nice – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas face à Nice et les deux équipes marquent (2.15)

Le Stade Rennais a pris un sacré coup jeudi dernier. En effet, alors que les Bretons étaient invaincus depuis trois mois, ils se sont inclinés à Reims (1-3) en étant largement dominés par leur adversaire. Les voilà donc dans l’obligation de gagner ce soir, sous peine de voir leurs concurrents directs prendre le large dans la course au podium. Bruno Génésio peut compter sur tous ses éléments offensifs aujourd’hui, grâce notamment au retour de Majer dans le groupe. Et je dois avouer que j’ai du mal à imaginer l’OGC Nice s’imposer au Roazhon Park ce soir. Si les Aiglons restent sur une série de 8 matches sans défaite, toutes compétitions confondues, ils ont surtout concédé le nul à 5 reprises. Aussi pragmatiques qu’inconstants, je les vois obtenir au mieux un nouveau point. Je miserais donc sur Rennes qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.

Pariez sur Rennes – Nice ici !