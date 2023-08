PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis sur Toulouse - PSG - Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne à Toulouse 2-0, 2-1, 3-0 ou 3-1 (2.55)

Il va désormais falloir qu'on s'habitue à des matches de plus de 100 minutes. Et dans cette configuration, il est quasiment sûr que Dembele et Mbappé ne joueront pas l'intégralité du match, d'autant plus qu'il fera extrêmement chaud à Toulouse ce soir. Mais leur simple présence sur le terrain change tout, tant ils sont exceptionnels. Qu'ils soient alignés d'entrée ou non, tout est possible lorsqu'ils sont sur le terrain. D'autant plus que Kylian Mbappé sera revanchard après avoir été mis à l'écart de l'effectif professionnel durant la préparation du club au Japon. En face, si Toulouse pratique un beau football, il va être très difficile pour les Pitchounes de résister contre de tels joueurs. Paris devrait s'imposer non sans toutefois se montrer exceptionnel.

