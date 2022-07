PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 27 juillet – Euro (F)

Mon pronostic : la France ne perd pas et n'encaisse pas de but contre l'Allemagne (2.85)

L'équipe de France va pouvoir jouer avec l'esprit libéré ! Les Bleues ont enfin passé le cap des quarts-de-finale d'un grand tournoi, dix ans après avoir atteint le dernier carré aux Jeux Olympiques de Londres. Elles peuvent écrire l'histoire ce soir en cas de qualification contre l'Allemagne. Et la prestation des joueuses de Corinne Diacre face aux Pays-Bas il y a cinq jours fut la plus aboutie de cet Euro, selon moi. Très entreprenantes, elles n'ont pas laissé respirer leur adversaire tout en se montrant parfaitement solides défensivement. De bon augure avant d'affronter une des meilleures équipes du monde. Les Allemandes sont de nouveau à la hauteur de l’événement et partent favorites ce soir. Mais l'absence de la révélation Klara Bühl risque d'être préjudiciable dans une telle rencontre. Je vois donc les Bleues aller au moins jusqu'aux prolongations sans encaisser de but (2.85).

Ma buteuse du jour : Delphine Cascarino (5.10)

