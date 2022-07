PRONOS PARIS RMC Le pari football de Sébastien Piocelle du 31 juillet – Trophée des Champions

Mon pronostic : Paris gagne contre le FC Nantes et les deux équipes marquent (2.55)

A 20h le PSG et le FC Nantes s’affrontent pour aller chercher le premier titre de la saison. Pour ce Trophée des Champions, le PSG est évidemment largement favori. Les Parisiens viennent d’achever une préparation parfaite et ont toutes les armes pour s’imposer. Offensivement tout va bien pour le club de la capitale qui peut compter sur un Neymar et un Messi en forme et affutés. Ils pourraient évidemment s’illustrer en l’absence de Kylian Mbappé, suspendu pour cette rencontre. Si je n’ai pas de doute sur l’attaque de Paris, j’en ai sur l’aspect défensif. On l’a vu lors de la tournée au Japon, l’arrière garde n’est pas encore tout à fait rôdée à ce système avec trois axiaux. Ceux-ci ont souvent été pris dans leurs dos et c’est pourquoi cela ne m’étonnerait pas de voir un joueur comme Simon Moses en profiter. Je vous propose donc le succès du PSG avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.55 !

