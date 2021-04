PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen du 23 avril Ligue 1 - France

Mon pronostic : Marseille ne perd pas à Reims et moins de 2,5 buts dans la rencontre (2.05)

C’est un match très compliqué à pronostiquer qui nous attend ce soir pour l’ouverture de la 34e journée. Le Stade de Reims est 11e au classement et est presque sauvé. Les Rémois sont dans une bonne période avec une série de neuf rencontres sans défaite dont sept nuls ! Parmi ces scores de parité, il y en cinq à domicile. Spécialistes ! L’OM va bien aussi avec quatre victoires sur ses six derniers matches mais elles étaient toutes au Vélodrome. Cette fois il faudra perforer la défense de Reims qui est très solide. Je ne vois pas les Rémois gagner et c’est pourquoi je jouerais le N2. Je pense qu’il ne va pas y avoir beaucoup de spectacle avec moins de 2,5 buts dans la rencontre. Un pari coté à 2.05 !



Pariez sur Reims – Marseille ici !