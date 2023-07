PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 14 juillet - Amical Féminin

Notre pronostic : la France bat l'Australie (2.05)

L'Équipe de France commence sa préparation pour la Coupe du Monde, et ce, face à l'un des pays hôte, l'Australie. Les Bleues d'Hervé Renard espèrent montrer un beau visage lors de cette compétition, quatre ans après la contre-performance face aux États-Unis en France. Depuis sa prise de fonction à la tête de l'Équipe de France, l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite présente un bilan parfait avec trois victoires en autant de matchs face à la Colombie, au Canada et l'Irlande. Avec ce nouvel élan, les Bleues voudront bien commencer leur préparation et gagner leur premier match amical avant de rentrer dans la compétition dimanche 23 juillet face à la Jamaïque. Si les Australiennes sont dans une excellente dynamique, avec seulement quatre défaites sur les 13 derniers matchs, elles ont rarement affronté des équipes comme la France, qui se situe parmi le gratin mondial. Pour engranger un maximum de confiance, les Bleues doivent l'emporter !

