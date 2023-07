PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 17 juillet - Liga 1 (Roumanie)

Notre pronostic : Voluntari bat Botosani (2.05)

C'est la première journée du championnat roumain, et pour la reprise, le FC Voluntari reçoit le FC Botosani. L'an dernier, les deux équipes s'étaient retrouvées dans le groupe de relégation après la saison régulière, en terminant respectivement 10e et 11e à l'issue des 30 journées. En playoffs pour ne pas descendre, les deux équipes s'étaient sauvés de justesse. Avec une nouvelle saison qui commence, Voluntari et Botosani souhaitent repartir sur de bonnes bases. Entre 2019 et 2022, les «Botoșănenii» dominaient les confrontations directes entre les deux équipes avec un bilan largement positif (cinq victoires et trois nuls en huit matchs). Pourtant, l'an dernier, Voluntari s'est imposé lors des deux dernières rencontres. Les hommes d'Ilie Poenaru vont vouloir continuer d'imposer cette suprématie à leur adversaire dès la première journée de championnat, et ainsi espérer partir sur de meilleures bases que l'année dernière.

Pariez ici sur Voluntari-Botosani !

Les autres pronostics :

Voluntari ne perd pas et + 1,5 buts (1.80)

Voluntari ne perd pas et les deux équipes marquent (2.40)

Les autres options :

Valur Reykjavik (Islande) s'impose face à Stjarnan (2.15)

CS Universitatea Craiova (Roumanie) bat Dinamo Bucarest (1.68)

KuPS (Finlande) bat Inter Turku (2.25)

Cote totale des quatre paris du jour : 16.68