PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour - Finale Euro U21

Notre pronostic : l'Angleterre ne perd pas et les deux équipes marquent

Quelle belle finale ! Malheureusement pour une des deux équipes, comme chaque fois, il y aura un vainqueur et un vaincu. Pour ce dernier match de l'Euro espoir, l'Angleterre a un très léger avantage. En effet, l'effectif anglais me semble plus fourni que celui des Espagnols. Emile Smith Rowe, Angel Gomes, Harvey Eliott, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White ou encore Anthony Gordon jouent dans les plus gros clubs européens, et la plupart en Premier League. Les Anglais sont très talentueux. De plus, ils ont croisé des cadors sur leur route avec Israël, surprenant demi-finaliste, le Portugal ou encore l'Allemagne. Tous ont subi la loi des «Young Lions». L'Espagne a cependant quelques arguments avec notamment une attaque de feu (13 buts inscrits en 5 matchs), portée par les deux meilleurs de la compétition Abel Ruiz et Sergio Gomez. C'est pourquoi je vois les deux équipes marquer, avec au final, l'Angleterre qui ne perd pas.

