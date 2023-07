PRONOS PARIS RMC Le pari football sûr du 15 juillet - Liga 1 (Roumanie)

Notre pronostic : Cluj bat Politehnica Iasi (1.35)

Le troisième du championnat roumain de l'année dernière reçoit un promu lors de la première journée de cette saison 2023-2024 ! Et pour bien lancer cette nouvelle année, Cluj doit faire respecter son statut de favori d'entrée. L'an dernier, les «Ceferiștii» ont terminé à onze points du Farul Constanta, qui a été sacré champion. Titré en 2021-2022, Cluj aimerait retrouver sa couronne dès cette année et cela passe par une victoire dès la première journée pour bien aborder la compétition. Qualifiés pour l'Europa League Conférence cette saison et auteurs de plusieurs belles aventures européennes, les Rouges et Blancs pourront se servir de leur expérience pour venir à bout de Poli Iasi, champion de Liga 2.

