PRONOS PARIS RMC Le pari football sûr du 16 juillet - Eliteserien (Norvège)

Notre pronostic : Bodø/Glimt bat Haugesund par au moins deux buts d'écart (1.42)

C'est un match largement à la portée du leader du championnat norvégien ! Bodø/Glimt, 1er avec 35 points, accueille Haugesund, 11e avec 15 points. Même si les Bleus et Blancs restent sur une bonne dynamique, avec quatre victoires sur les sept dernières rencontres, ils se déplacent sur la pelouse du leader qui surnage en Eliteserien. En effet, la Horde Jaune n'a perdu qu'une seule fois et fait deux fois match nul sur les 14 journées de championnat. Avec déjà huit points d'avance sur leur dauphin, Tromsø, ils font largement la course en tête. Même si leur dernière confrontation s'est soldée sur le score de 1-1, il faut remonter à 2018 pour trouver une victoire d'Haugesund. Le reste du temps, Bodø/Glimt a été supérieur. En plus d'être premiers du championnat, ils possèdent également la meilleure attaque avec 36 buts marqués, soit 2,5 buts par match. Cette rencontre ne devrait être qu'une formalité pour Glimt.

