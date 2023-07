PRONOS PARIS RMC Le pari football sûr du 17 juillet - Liga 1 (Roumanie)

Notre pronostic : CS Universitatea Craiova ne perd pas sur la pelouse du Dinamo Bucarest et + 1,5 but (1.52)

C'est le match parfait pour Universitatea Craiova pour démarrer la saison ! En effet, les «Oltenii», qui ont terminé quatrièmes du championnat la saison dernière, se déplacent sur la pelouse d'un promu, le Dinamo Bucarest. Après une saison en Liga 2, l'un des clubs les plus titrés de Roumanie remonte dans l'élite pour la saison 2023-2024, mais cela n'a pas été de tout repos. Les «Câinii Roșii » ont dû batailler pour arracher leur billet pour la première division lors d'un barrage d'accession face au FC Arges. Depuis plusieurs années, Craiova fait partie des meilleures équipes du championnat, mais n'arrive pas encore à décrocher le titre de champion, qui le fuit depuis 1991. Pour cette première journée, les Blancs et Bleus ne pouvaient pas rêver d'un meilleur adversaire pour lancer leur saison. De plus, ils restent sur une série de six victoires d'affilée lors des dernières confrontations directes avec le Dinamo.

Pariez ici sur Dinamo Bucarest-Universitatea Craiova !

Les autres options :

Valur Reykjavik ne perd pas face à Stjarnan (1,52)

Malmö ne perd pas sur la pelouse de Djurgardens (1.43)

FC Voluntari ou nul face au FC Botosani (1.31)

Cote totale des quatre paris sûrs du jour : 4.19