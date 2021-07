PRONOS PARIS RMC Le pari handball d'Olivier Girault du 1er août - Jeux Olympiques

Mon pronostic : victoire de l'équipe de France contre la Norvège (1.78)

L'équipe de France de handball réalise un parcours sans faute dans ce "groupe de la mort" avec quatre victoires en autant de rencontres. Les Bleus sont déjà assurés de terminer en tête du groupe et de disputer les quarts de finale des Jeux Olympiques. Cela ne veut pas dire qu'ils vont se relâcher, bien au contraire ! Les hommes de Guillaume Gille étaient déjà qualifiés lors de leur dernier match contre l'Espagne et cela ne les a pas empêchés de se balader (36-31). Les Français sont de gros compétiteurs et voudront absolument rester invaincus dans cette poule très relevée. C'est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire de l'équipe de France contre la Norvège (1.78) ! Si vous souhaitez gagner plus d'argent, ajoutez moins de 60,5 buts dans le match pour passer à 3.25.

