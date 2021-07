PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 25 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire de la France contre la Hongrie et plus de 49,5 points marqués (2.35)

Premier match des Bleues dans la compétition. C’est une rencontre largement abordable qui les attend. La Hongrie n’a plus battu la France depuis 2010 et n’existe pas dans les tournois internationaux. Les Françaises doivent donc faire respecter leur statut et s’imposer. Elles n’ont connu que deux défaites sur leurs quinze derniers matches et encore celles-ci l’ont été face à la Norvège, meilleure nation du monde. Je pense qu’on peut sûrement miser sur un succès des Françaises aujourd’hui. Pour faire gonfler la cote je vous propose de le combiner à plus de 49,5 points dans la rencontre pour plus que doubler la mise (2.35).

Pariez sur Hongrie – France ici !