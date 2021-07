PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 27 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : victoire de la France face à l’Espagne et plus de 50,5 buts (2.15)

Les Françaises sont largement favorites pour cette deuxième journée de la phase de poule en handball. Elles ont eu beaucoup de mal face à la Hongrie avec une courte victoire (30-29). C’est tout de même le troisième succès consécutif pour les Bleues qui ont de hautes ambitions pour ce tournoi olympique. L’objectif avec la rencontre d’aujourd’hui est de gagner et de rejoindre en tête du classement les Suédoises qui ont remporté leurs deux duels face aux Russes et aux Espagnoles justement. L’Espagne n’a plus gagné face à la France depuis 2016. C’est pourquoi je vous conseille le succès des Françaises. Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur le fait qu’il y ait au moins 51 buts dans le match pour une cote de 2.15 !

