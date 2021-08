PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 5 août Jeux Olympiques - 1/2 finale (H)

Notre pronostic : la France s'impose face à l'Égypte (1.60) !

L'équipe de France de handball masculin semble intouchable dans ces jeux olympiques. Toujours invaincue, elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme en quart de finale face à une équipe du Bahreïn bien inférieure (42-28), en étant très efficace offensivement à l'image des 9 réalisations du demi-centre Kentin Mahé. L'Égypte monte en puissance ces dernières années et sa présence en demi-finale n'est pas une surprise. En plus d'être également toujours invaincus aux JO, les Pharaons ont délivré une prestation stratosphérique en quart face à l'Allemagne (31-26) et avaient atteint les quarts également aux mondiaux en janvier dernier (défaite contre la Norvège aux tirs au but !). Au terme d'un match très serré et plutôt indécis pour moi, je vois quand même les hommes de Guillaume Gille s'imposer (1.60) grâce à leur sérieux et leur concentration qui font leur force dans ces JO.

Pariez sur France - Égypte ici !