PRONOS PARIS RMC Le pari handball du 7 août Jeux Olympiques - Finale (H)

Notre pronostic : victoire de l'équipe de France contre le Danemark (3.30) !

Exploit monumental de l'équipe de France masculine de handball qui atteint pour la quatrième fois consécutive la finale des Jeux Olympiques, une première depuis l'URSS en 1988 (et encore, les Soviétiques avaient boycotté les jeux de Los Angeles en 1884). Couronnés en or en 2008 et en 2012, les Français auront soif de revanche face à une équipe qui les avait privés d'or à Rio. Les Danois restent aussi sur 2 courts succès consécutifs face aux hommes de Guillaume Gille et auront sûrement un léger avantage mental. Mais dans une finale de jeux olympiques, les cartes sont redistribuées et je crois vraiment que les Bleus peuvent récupérer leur médaille d'or au Danemark et c'est ce que je vous propose de parier (3.30) !

