PRONOS PARIS RMC Le pari nul du jour du 19 février - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bastia et Dijon (3.10)

Je vous propose régulièrement les nuls de Bastia (15e) à domicile dans cette rubrique et vous êtes bénéficiaires si vous me suivez. En effet, le Sporting a partagé les points cette saison à dix reprises... dont neuf à Furiani, pour trois victoires et aucune défaite ! Il est difficile de marquer en Corse pour les clubs du continent puisque Bastia n'a encaissé que six buts sur sa pelouse et Ajaccio seulement trois. Alors même si Dijon (13e) n'a jamais concédé de nuls à l'extérieur depuis le début de la compétition (4 victoires et 7 défaites), je ne serais pas étonné que l'on assiste à une grande première ce soir en Corse pour les Bourguignons. Et notez que quatre des cinq derniers SCB - DFCO se sont terminés sur un score de parité ! Si j'ai raison, vous triplerez votre mise de départ !

Fiabilité : 40 %

