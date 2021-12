PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 10 décembre – Champions Cup

Mon pronostic : le Racing 92 s’impose à Northampton (1.85)

Première journée de Champions Cup à suivre dès ce soir à 21h avec cette rencontre très intéressante. Les cotes sont très équilibrées. Northampton reste sur deux succès consécutifs en championnat et pointe à la 3e place de Premiership avec un bilan de six succès et trois revers. Les Racingmen, eux, sont 8e de Top 14 et connaissent une période compliquée. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq dernières rencontres et ont même reçu une belle claque à Castres la semaine passée (25-3). Pour ce match d’ouverture de Coupe d’Europe, je vois tout de même les Racingmen s’imposer. Ils se subliment toujours dans cette compétition et je tenterais donc le succès à l’extérieur des Français pour une cote de 1.85 !

