PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 11 février – Top 14

Mon pronostic : Toulouse bat le Stade Français entre 1 et 7 points (3.55)

Avec quatre défaites d’affilées, le Stade Toulousain est dans une très mauvaise passe. Les joueurs doivent absolument se ressaisir et remettre la machine en marche. Ils ont glissé à la 5e place du classement. Les Parisiens ont dix points de retard sur leurs adversaires du soir et sont 9e. Ils formeront une très belle équipe ce soir pour le déplacement à Toulouse. Je m’attends à une rencontre très disputée. Je pense tout de même que le Stade Toulousain va s’imposer. A domicile, ils restent sur onze victoire de rang contre le Stade Français. Je ne vois pas cette série se briser. Je jouerais donc le succès de Toulouse entre un et sept points d’écart pour une cote de 3.55 !

Pariez sur Stade Toulousain – Stade Français ici !