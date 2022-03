PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 11 mars – VI Nations

Mon pronostic : la France s’impose au Pays de Galles avec un essai de Marchand (3.15)

Pas question de flancher pour les Bleus. En lice pour le Grand Chelem, les Français, après avoir battu, l’Italie, l’Ecosse et l’Irlande, se rendent chez des Gallois qui ne comptent qu’une seule victoire dans ce tournoi. C’était contre l’Ecosse, dans la difficulté (20-17). Le Pays de Galles a perdu en Irlande et en Angleterre. La France est donc logiquement favorite mais va devoir se méfier. En 2020, elle s’est imposée lors du dernier match à Cardiff certes, cependant il faut remonter à 2010 pour trouver un autre succès du XV du Coq là-bas. C’est pour cela que je tablerais sur une petite victoire des Bleus. Pour avoir une belle cote je vous propose de jouer ce succès avec un essai de Marchand. Ce sera un match de costauds et je vois bien le talonneur du Stade Toulousain marquer. Un beau pari pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Pays de Galles – France ici !