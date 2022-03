PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 12 mars – VI Nations

Mon pronostic : l’Angleterre bat l’Irlande (2.05)

Qui va rester en course pour le titre dans ce tournoi des VI Nations ? C’est une sorte de demi-finale qui se joue entre l’Angleterre et l’Irlande. Les deux sélections comptent le même bilan après les trois premières journées avec deux victoires et une défaite. Les Irlandais ont battu l’Italie et les Gallois et sont tombés en France (30-24) ! Ils n’ont donc plus leur destin entre les mains. Les Anglais, eux, peuvent l’avoir car ils jouent les Bleus lors de la dernière journée. Le XV de la Rose l’a emporté contre les Gallois et en Italie après s’être inclinés en Ecosse. Je pense que l’Angleterre va s’imposer et jouer une finale au Stade de France le 19 mars. Un pari coté à 2.05 !

Pariez sur Angleterre – Irlande ici !