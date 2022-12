PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 16 décembre – Champions Cup

Mon pronostic : l’UBB s’impose contre les Sharks (2.10)

L’UBB n’est pas favorite pour cette rencontre et c’est tant mieux pour les parieurs. Les Bordelais n’ont pas le choix et doivent gagner après une défaite inaugurale sur le terrain de Gloucester (22-17). Une frustration immense car les Français menaient 17-5 à la pause avant de s’effondrer en seconde période. Il faut donc se relancer à Chaban-Delmas face à des Sharks vainqueurs contre les Harlequins la semaine dernière mais qui ont un bilan de 50% de victoires sur les six dernières rencontres. Je pense qu’il y a de la place pour l’UBB. Je miserais sur la victoire du 9e de Top 14e et si l’on veut faire encore plus gonfler cette cote (2.10), on peut y rajouter un écart de 1 à 7 points (4.30).

