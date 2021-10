PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 16 octobre – Top 14

Mon pronostic : Toulon bat le Racing 92 (2.15)

Très belle rencontre à suivre demain à 21h. Les Toulonnais sont invaincus à domicile avec deux victoires, face à Brive et au Stade Français et un match nul face à Montpellier lors de la 1ère journée. C’est à l’extérieur que cela est plus compliqué avec donc trois défaites. Le RC Toulon est donc 9e du Top 14 avec douze points pris, à quatre de son adversaire du soir. Le Racing 92 affiche un bilan positif de quatre succès et deux revers. Loin de leur base, ils n’ont remporté qu’une seule rencontre et encore, c’était proche de chez eux avec une victoire sur le terrain des rivaux franciliens du Stade Français. Depuis c’est deux défaites à Biarritz et à Clermont. Pour cette rencontre très équilibrée, je vous conseille de miser sur la victoire de Toulon à domicile. Il y a beaucoup d’absents du côté des Racingmen donc je les vois s’incliner.

Pariez sur Toulon – Racing 92 ici !