PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 17 mars - Six Nations

Mon pronostic : la France gagne et Antoine Dupont marque un essai (1.90)

Il reste une infime chance pour que les Bleus remportent le tournoi ! Il faudrait que les Anglais s'imposent en Irlande et que les Tricolores battent le Pays de Galles avec, si possible, le point de bonus offensif. Après sa victoire historique, le week-end dernier à Twickenham face au XV de la Rose (53-10), le XV de France a peut-être, déjà, réussit son tournoi. Mais pour qu'il soit encore plus beau, les Bleus doivent s'imposer face au Pays de Galles pour rêver de l'impossible. Les Gallois sont dans une période délicate étant donné que dans ce Six Nations, le XV du Poireau n'a battu que l'Italie. Je pense que l'Équipe de France est bien supérieure. De plus, Antoine Dupont n'a plus marqué avec les Tricolores depuis près d'un an. Je le vois mettre fin à cette disette demain !

Pariez ici sur France - Pays de Galles !

Mon pari de folie : la France gagne entre 8 et 14 points et Antoine Dupont marque un doublé (38)