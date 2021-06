PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 18 juin Top 14

Mon pronostic: La Rochelle s'impose entre 1 et 7 points d'écart contre le Racing 92 (3.55).

Grand début des demi-finales de Top 14 ce vendredi avec cette affiche entre La Rochelle et le Racing 92. Les hommes de Ronan O’Gara doivent quand même se reprendre après leur défaite à Clermont (25.20). Mais ils seront aussi revanchards puisque la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, les Racingmen ont réussi à l’emporter (26-22). Attention au club francilien qui est en pleine confiance après ses victoires face à Brive (55-12) et le Stade Français (38-21). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès entre 1 et 7 points d’écart de La Rochelle contre le Racing 92!

Pariez sur Racing 92-La Rochelle ici.