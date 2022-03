PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 19 mars – VI Nations

Mon pronostic : la France bat l’Angleterre entre un et sept points d’écart (3.70)

C’est LE match de l’année pour le XV de France, celui qui pourrait faire entrer cette génération dans la grande histoire du rugby. Après avoir battu toutes les autres sélections dont l’Irlande et le Pays de Galles à Cardiff, les Bleus ont encore une rencontre à gagner pour faire le Grand Chelem. ET rien de mieux que d’accueillir les rivaux anglais pour ce « crunch » ! L’Angleterre n’a pas fait un tournoi génial en s’inclinant en Ecosse et la semaine dernière face à l’Irlande. Leur seul objectif sera donc de nous mettre des bâtons dans les roues. Je m’attends à une rencontre très tendue et c’est pourquoi je jouerais la victoire de la France entre un et sept points d’écart pour une cote de 3.70 !

