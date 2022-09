PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 1er octobre – Top 14

Mon pronostic : le Stade Rochelais bat le Racing 92 entre 8 et 14 points (3.50)

Ce soir à 21h05, la Rochelle tentera d’aller chercher une quatrième victoire cette saison en cinq journées. L’entame de championnat est donc presque parfaite pour les Rochelais qui partent largement favoris chez eux face au Racing 92. Les champions d’Europe restent sur neuf succès consécutifs dans leur antre et sur six d’affilée contre les Franciliens à Marcel-Deflandre. Je pense que l’on devrait assister à une nouvelle victoire d’autant que les Racingmen ne sont pas spécialement au mieux avec deux défaites lors de leurs deux déplacements. Je pense donc que La Rochelle va s’imposer et je tenterais même de miser sur un écart de 8 à 14 points pour une très belle cote de 3.50 !

