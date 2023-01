PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 20 janvier – Champions Cup

Mon pronostic : le LOU bat les Bulls (1.68)

Le LOU joue sa survie en Champions Cup ce soir à 21h face aux Bulls. Les Lyonnais comptent trois défaites et cette dernière rencontre nécessite une victoire. Ils ont deux points de retard sur la 8e place occupée par le Racing 92 et quatre sur les Harlequins. Cependant ce sera très difficile face aux Bulls qui ne voyagent jamais pour rien. Les Sud-Africains sont 6e et en bonne posture pour rester en Champions Cup. Je pense qu’ils peuvent accrocher Lyon que je vois tout de même s’imposer. Pour faire gonfler la cote (1.68) je vous propose de miser sur un succès entre un et sept points d’écart (3.75).

