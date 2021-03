PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 20 mars 6 Nations

Mon pronostic: la France bay le Pays de Galles entre 8 et 14 points d'écart (3.70).

Affiche plutôt déséquilibrée ce samedi pour la suite du tournoi des 6 Nations avec ce choc entre la France et le Pays de Galles. Les hommes de Fabien Galthié peuvent encore espérer soulever ce trophée. Mais pour cela, il faudra s’imposer avec le point de bonus offensif. Ce qui n’a rien d’impossible surtout que cette équipe sera revancharde après sa défaite contre l’Angleterre. Les Gallois sont eux toujours en course pour un grand-chelem. Mais je pense que cela s’annonce trop compliqué pour eux cette fois-ci. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès entre 8 et 14 points d’écart de la France contre le Pays de Galles. Vous pouvez aussi tenter l’essai inscrit par Julien Marchand (3.15).

