PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 23 octobre – Top 14

Mon pronostic : La Rochelle gagne à Toulouse (3.90)

C’est le choc de cette 8e journée de Top 14 ! Le leader toulousain reçoit son dauphin, le Stade Rochelais. Toulouse a déjà gagné six fois pour une seule défaite cette saison et il va être difficile d’aller chercher cette équipe. A domicile c’est évidemment un carton plein avec trois succès sans jamais trembler contre Toulon, le Racing 92 et Clermont. La Rochelle a également un bon bilan avec cinq succès et deux revers. En déplacement le champion d’Europe a remporté son duel à Lyon avant de s’incliner à Clermont puis à Bayonne. Cependant je pense que les Rochelais ont les crocs et je les vois capables de s’imposer. Un gros coup pour presque quadrupler votre mise !

