PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 23 avril – Top 14

Notre pronostic : le RC Toulon bat le Stade Toulousain avec plus de 9 points d’écart (2.05)

Rien n’est fait à cinq journées de la fin. Si les Toulonnais veulent accrocher une des six premières places, il faudra l’emporter ce soir lors de la réception de Toulouse. Ils restent sur trois succès de rang à Lyon et face à La Rochelle et Clermont. Je pense qu’ils peuvent confirmer ce soir. Le Stade Toulousain n’est pas dans la meilleure période de sa saison et devra se passer des services de Dupont et de Ntamack. Forcément avec un Toulouse affaiblit, je vois une belle victoire de Toulon avec plus de neuf points d’écart pour plus que doubler la mise (2.05) !

