PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 23 octobre – Top 14

Mon pronostic : le Stade Français bat le LOU entre un et sept points (3.45)

Le Stade Français s’est relancé. Les Parisiens restent sur deux victoires consécutives et ont même gagné trois fois lors de leurs quatre dernières rencontres. Ils sont 12e du championnat mais c’est de bon augure pour la suite de la saison. Il faudrait donc enchaîner à domicile cet après-midi face au LOU. Le club lyonnais est bien mieux que son adversaire du jour avec une 3e place mais n’a gagné qu’une rencontre de plus. Il ne faut donc pas se fier au classement pour trouver le favori. Ce sont bien les Parisiens qui le sont. En mai dernier, ils s’étaient imposés de dix-neuf points face à Lyon. Je pense qu’ils vont une nouvelle fois l’emporter. Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur ce succès entre un et sept points (3.45) !

