PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 24 avril – Top 14

Notre pronostic : Montpellier bat l’UBB par plus de sept points d’écart (2.05)

C’est un choc au sommet qui nous attend ce soir entre Montpellier et l’UBB. Les Montpelliérains ont cinq point d’avance sur leur adversaire et pourrait donc, en cas de succès, prendre une très sérieuse option sur la première place du championnat. Cela serait idéal pour préparer la phase finale. L’UBB ne va pas bien avec un seul succès en Top 14 sur les sept dernières journées. C’était sur le terrain du Stade Français. Sans Jalibert je ne vois pas Bordeaux-Bègles gagner à Montpellier. Je miserais même sur un succès du leader par plus de sept points d’écart pour une cote de 2.05 !

